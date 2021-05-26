Глава Госдепа США проведет переговоры с президентом Египта и королем Иордании.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивными встречи в Иерусалиме и Рамалле. Выступление американского политика на пресс-конференции после диалога с представителями стран Ближнего Востока транслировали журналисты с телеканала Al Jazeera. Чиновник уточнил, что беседовал с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

У нас был очень продуктивный день в Иерусалиме и Рамалле. В ходе этих встреч я услышал общее понимание от всех сторон, что должны быть предприняты определенные шаги по реагированию на текущую ситуацию, чтобы погасить этот последний конфликт. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что рабочий визит руководителя Госдепартамента США на Ближний Восток начался 25 мая. Кроме Нетаньяху Блинкен встретился с главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази. Также чиновник планирует увидеться до 27 мая с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II. С политиками спикер обсудит укрепление режима прекращения огня на территории сектора Газа. Представитель Госдепа уточнил, что находится в регионе по поручению Джо Байдена. Вашингтон таким образом высказал поддержку Израилю, а также намерение по началу работы над установлением стабильности и снижении напряженности на Западном берегу Иордана.

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самозащиту.

Видео: YouTube / IsraeliPM