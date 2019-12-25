Блинкен дал характеристику действиям России как "нарушитель хартии ООН номер один"

Госсекретарь США считает, что агрессия РФ распространяется не только на Украину.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен дал характеристику действиям России. По мнению чиновника из США, Москву можно считать "нарушителем хартии ООН номер один" из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление эксперт сделал во время совместной пресс-конференции с министром внешнеполитического ведомства Индонезии.

Сейчас нарушитель хартии номер один - это Россия, и реальные озабоченности слышны от стран по всему миру… Думаю, то, что вы слышите от Китая и Индии - отражение испытываемых по всему миру опасений, какое влияние имеет российская агрессия. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник охарактеризовал действия России как агрессию, направленную не только против Украины и ее народа, но также и против принципов международных отношений, поддержания мира и стабильности на планете. Таким образом спикер ответил на вопрос одного из представителей СМИ оценить высказанную лидерами КНР и Индии озабоченность о происходящем на территории Украины.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State