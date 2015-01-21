Блинкен: НАТО не стремится к агрессии против России

Единственная агрессия, которую в НАТО замечали в последние годы, исходила от Москвы, заявил он.

У Североатлантического альянса нет планов по агрессивным действиям против России. Об этом в ходе своего выступления на онлайн-форуме Reuters Next заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его мнению, единственная агрессия, которую в НАТО замечали в последние годы, исходила от Москвы.

Это не альянс, нацеленный на Россию, это не альянс, который намерен прибегнуть к агрессивным действиям против России. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он добавил, что Россию могут ожидать "очень серьезные последствия" со стороны Соединенных Штатов и европейских стран. Это произойдет, если она "возобновит агрессию против Украины", уточнил Блинкен.

Глава ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия якобы собирается в начале 2022 года напасть на Украину. По его версии, российские военные задействуют сначала боевую авиацию, а также артиллерийские и бронетанковые орудия. Атака может начаться с территории Крыма, с материковой границы, а также через Белоруссию, считает Буданов.

Ранее в Верховной раде посмеялись во время доклада о "российском вторжении".

Видео: Reuters