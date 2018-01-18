Благотворительный фонд "Русь сидящая" закрывается из-за проигранного суда

Руководитель фонда просит на время прекратить регулярные пожертвования организации.

Благотворительный фонд помощи заключенным "Русь сидящая" прекращает свою деятельность. Об этом в Facebook написала его руководитель Ольга Романова. Фонд закрывается из-за проигранного суда с его бывшим сотрудником Динаром Идрисовым.

Как утверждает Романова, он был уволен из организации за недобросовестную работу: Идрисов брал со своих подзащитных деньги. После иницидента бывший коллега подал иск в суд и выиграл дело. По решению Невского районного суда Санкт-Петербурга Ольга Романова обязана вернуть Идрисова к работе и выплатить ему 1,3 миллиона рублей.

Руководитель фонда просит на время прекратить регулярные пожертвования организации, потому что она не может сейчас контролировать, куда именно поступают средства. Но закрытие фонда, по её словам, временное.

Я бы очень хотела закрыть организацию в связи с тем, что ей нечем заняться. Но пока такого повода жизнь не даёт.

"Русь Сидящая" закрылась — чтобы открыться снова. отметила руководитель в группе "Русь сидящая" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что "Русь сидящая" — это проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. В него входят юристы, адвокаты, журналисты, общественные деятели и просто люди, когда-то прошедшие через тюрьму. Организация помогает политзаключенным, жертвам заказных дел, а также тем, кто совершил преступление впервые, но хочет исправиться. Члены фонда защищают в судах, помогают составлять апелляции, организовывать передачи в СИЗО и колонии. Главный офис фонда находится в Москве, но у него есть еще три штаба: в Новосибирске, Ярославле и Санкт-Петербурге.

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Фото: Piter.tv