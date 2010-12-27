В Петербурге бизнесмен может оказаться в тюрьме за долг в 10 млн

Должнику грозит до двух лет лишения свободы.

Приставы Невского района Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье 177 УК РФ в связи со злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности. Бизнесмен занимает должность гендиректора фирмы по добыче декоративного и строительного камня. Приставы выясняли, что его средний ежемесячный заработок составляет 20 тысяч рублей, но при этом получает дополнительные средства как подсобный рабочий у индивидуального предпринимателя и в логистической компании.

Решение суда 52-летний бизнесмен проигнорировал из-за чего у него арестовали долю в деле, ради обеспечительной меры до рассмотрения в суде. Однако мужчина так ничего и не сделал, чтобы погасить долг, а наоборот подделал данные о снятии ареста с ООО и забрал часть бизнеса по договору купли-продажи. Деньги обвиняемый потратил на свое усмотрение.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ. В худшем случае ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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