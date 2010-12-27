Бизнесмен из Петербурга признан виновным в вымогательстве 50 миллионов рублей у гражданки Финляндии

Петербургский суд принял точку зрения следствия на ситуацию между бизнесменом Фоксом и финкой Мессинг.

В Смольнинском районном суде Петербурга объявили о приговоре для бизнесмена Сергея Фукса. Мужчину признали виновным в вымогательстве у гражданки Финляндии Элизабет фон Мессинг 49 миллионов рублей. Деньги предприниматель требовал вернуть в качестве несуществующего долга.

Отметим, что подозреваемого взяли под стражу еще в марте 2017 года. Днем 7 декабря стало известно, что злоумышленника ждет заключение на два года в колонии строгого режима.

Однако, в этой истории стоит отметить, что российская сторона обвиняет также саму пострадавшую в нарушении законодательства. Иностранка нелегально вывела за границу миллиард евро. По медицинскому освидетельствованию, женщину отпустили из-под стражи. В настоящее время ей нельзя перемещаться по Европе.