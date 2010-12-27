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Бизнесмен из Петербурга признан виновным в вымогательстве 50 миллионов рублей у гражданки Финляндии
Сегодня, 12:40
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lesjasap
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Бизнесмен из Петербурга признан виновным в вымогательстве 50 миллионов рублей у гражданки Финляндии

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Петербургский суд принял точку зрения следствия на ситуацию между бизнесменом Фоксом и финкой Мессинг.

В Смольнинском районном суде Петербурга объявили о приговоре для бизнесмена Сергея Фукса. Мужчину признали виновным в вымогательстве у гражданки Финляндии Элизабет фон Мессинг 49 миллионов рублей. Деньги предприниматель требовал вернуть в качестве несуществующего долга. 
 
Отметим, что подозреваемого взяли под стражу еще в марте 2017 года. Днем 7 декабря стало известно, что злоумышленника ждет заключение на два года в колонии строгого режима.
 
Однако, в этой истории стоит отметить, что российская сторона обвиняет также саму пострадавшую в нарушении законодательства. Иностранка нелегально вывела за границу миллиард евро. По медицинскому освидетельствованию, женщину отпустили из-под стражи. В настоящее время ей нельзя перемещаться по Европе. 
Теги: бизнес , вымогательство , смольнинскй суд
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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