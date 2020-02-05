Бизнес вне социальной направленности

Комбинаты социального питания в Петербурге до недавних пор, по сути, вымирали как класс – пережиток прошлого и анахронизм. Вполне возможно, кто-то до сих пор считает, что на рынке социальных услуг должен править "независимый" бизнес, забывая: там, где бизнес — всегда жажда наживы, и тут уже лишним будет выглядеть прилагательное "социальное".

Так, например, в Петербурге до сих пор не вымерли как анахронизм социальные столовые — место, где не самые богатые слои населения всегда могут съесть тарелку горячего супа, второе и салат. И не надо путать их с модными заведениями в центре города с вывесками "Столовая" — это всего лишь маркетинговый ход для того, чтобы продать подороже то, что на самом деле стоит копейки, да еще и в соответствующем антураже. Есть настоящие социальные столовые, например, на улице Партизана Германа, 5 — ее обслуживает еще вполне себе живой "Комбинат социального питания Красносельского района", и на обед каждый день приходят вполне себе живые, по большей части, пожилые люди.

Три женщины, которые нам здесь встретились, перебивая друг друга, рассказали о том, почему сюда приходят ежедневно:

"Нам очень нравится, как здесь кормят и обслуживают. Ремонт качественный сделан, чистенько все. Меню все время разное, все свежее, рыба вот очень вкусная. Ну и порции большие — наедаешься. Мы хотим, чтобы власти не закрывали нашу социальную столовую, потому что иначе просто питаться негде будет".

Примерно год назад комбинаты социального питания и правда находились под угрозой полного вымирания. Как рассказал 13 апреля на встрече с журналистами генеральный директор "Комбината социального питания Василеостровского района" Леонид Мишуров, на протяжении нескольких лет все городские и районные комбинаты соцпитания так или иначе пытались обанкротить или "приватизировать".

"С приходом нового губернатора Александра Беглова ситуация поменялась. Он принял решение развивать городские комбинаты, которые смогут обеспечить услугу в социальном секторе. Я считаю, что это решение правильное. Городские комбинаты должны работать активнее и развиваться. Наш комбинат немолодой, у него огромный опыт, но в связи с тем, что здание старое и ветхое и на протяжении нескольких лет не было контрактов, положение КСП Василеостровского района ухудшилось. Сейчас мы всячески пытаемся развить его, усовершенствовать весь технологический процесс в соответствии со всеми нормами и правилами российского законодательства". рассказал Леонид Мишуров журналистам.

По его словам, "КСП Василеостровский" — один из выживших комбинатов в городе, несмотря на то, что крупных контрактов у предприятия нет, оно не занимается поставками в школы и детские сады города, все равно пытается развиваться, поддерживает материально-техническую базу и пытается ее модернизировать.

Так называемая реформа на рынке питания, которую поддержал действующий губернатор Санкт-Петербурга, — это централизация поставок еды в социальные учреждения города. Чтобы уйти от коррупции и хаоса, власти приняли решение продавать крупные лоты на обеспечение горячим питанием школьников в дошкольные учреждения. До этого каждое общеобразовательное учреждение действительно чуть ли не само договаривалось с частными поставщиками и рынок, по сути, никак не контролировался, а поставщики практически не несли никакой ответственности.

Ну и про социальную составляющую не стоит забывать — в то время, когда вымирали городские комбинаты, страдали и обычные пенсионеры, у которых было все меньше возможностей получить качественную питание за сущие копейки.