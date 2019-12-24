Бизнес-центр с гостиницей и оздоровительным центром появится на Дальневосточном проспекте к 2022 году

Строительные работы на объекте ведутся с 2009 года.

Как сообщает канал Санкт-Петербург, так называемый "недострой" на Дальневосточном проспекте Северной столицы будет завершен ориентировочно к 2022 году. Строительные работы на объекте ведутся с 2009 года.

Теперь проектом будет заниматься новый подрядчик, обещавший закончить строительство, выглядевшее безнадежным. Ранее "недострой" курировала компания "Росстройинвест", но она отказалась от проекта по неизвестным причинам. Теперь у здания новый владелец.

Стиль нового бизнес-центра – хай-тек. Фасад полностью остеклен и облицован металлоконструкциями закругленной формы. В здании несколько корпусов разной высоты, соединенных между собой переходами.

Бизнес-центр чем-то напоминает корабль, а в качестве мачт выступают два здания из стекла. "Носом" судна стала малоэтажная постройка.

Известно, что "недострой" превратится не только в бизнес-центр класса В+. В здании будет размещена четырехзвездочная гостиница и оздоровительный центр.

Фото: Piter.TV