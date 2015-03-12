Бывший вице-губернатор Петербурга хочет отсудить 70 тыс. у авиакомпании за полет в экономклассе

По словам Метельского, бизнес-класс ему был нужен по здоровью.

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский пытается повторно запустить процесс по иску к S7 Airlines. Предварительное заседание должно было пройти 7 декабря, однако его перенесли на 9 февраля, сообщает 47news.

Метельский оценил свой дискомфорт во время перелета по маршруту Норильск — Москва в 70 тыс. рублей. Покинуть Норильск бывший депутат должен был 8 июня классом "Бизнес Стандарт", однако он вылетел на день раньше. Билеты он менял через мобильное приложение. Но в норильском аэропорту Алыкель Метельский понял, что ему предстоит лететь в классе "Эконом Стандарт", объясниться с сотрудниками авиакомпании и стюардессами он не смог.

По словам Метельского, бизнес-класс ему был нужен по здоровью. Он также добавил, что поведение авиакомпании "ненормальное". Сейчас бывший чиновник находится в фотоэкспедиции в тайге в Приморском крае. Теперь эта ситуация для него дело принципа.

Ранее авиакомпания Smatavia запустила прямые рейсы из Петербурга в Узбекистан. Из Пулково можно отправиться в Бахару и Наманган.

Фото: Piter.tv