Бывший сотрудник фонда "Русь сидящая" подал новый иск почти на 9 миллионов

Он решился на него в связи с "дополнительными обстоятельствами".

Бывший сотрудник фонда "Русь сидящая" Динар Идрисов подал к организации новый иск на 8 миллионов 740 тысяч рублей. Об этом заявила в Facebook руководитель фонда Ольга Романова.

Известно, что Идрисов решился на новый иск в связи с "дополнительными обстоятельствами". Он оценил моральный вред из-за увольнения почти в 9 миллионов рублей. Кроме того, он потребовал вернуть его на работу и выплатить деньги за период так называемого "вынужденного прогула".

Напомним, что накануне фонд помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" заявил о том, что прекращает на время работу из-за проигранного дела в суде дела: он должен выплатить 1 миллион 300 тысяч рублей Идрисову и восстановить его в работе. По словам руководителя организации Ольги Романовой, Идрисов был уволен за то, что брал деньги с подзащитных. Сам он считает иначе: его отстранили от деятельности за прогул, которого не было (в этот момент от представлял в суде интересы задержанных на первомайской демонстрации).

Ранее мы сообщили, что благотворительный фонд "Русь сидящая" закрывается из-за проигранного суда.

Фото: Piter.tv