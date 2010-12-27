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Бывший ректор СПИУиП заплатит штраф 150 тысяч рублей за невыплату зарплат на сумму 6,5 млн
Сегодня, 9:42
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nastya960

Бывший ректор СПИУиП заплатит штраф 150 тысяч рублей за невыплату зарплат на сумму 6,5 млн

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Суд установил, что подсудимая с февраля 2017 года не платила заработную плату 34 сотрудникам.

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Татьяны Дежкиной, которая являлась ректором ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский институт управления и права". Она обвинялась в преступлении по статье " невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат". Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что подсудимая с февраля 2017 года не платила заработную плату 34 сотрудникам в сумме более 6,5 млн. рублей.

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Смольном пообещали реальный рост зарплат петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплата, ректор, спиуип
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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