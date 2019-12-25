Майкл Макфол считает, что граждане РФ должны внести свою лепту в восстановление Украины.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол требует начать взымать плату с россиян, желающих выехать из страны. По мнению дипломата, вопрос путешествий за границу является привилегией человека, а не его основным правом. Эксперт подчеркнул, что в соответствии с Конституцией США, "ни один россиянин не обладает правом посещать Диснейленд".

Я бы хотел взимать плату со всех россиян, путешествующих за границу, и деньги будут переводиться в фонд восстановления Украины. Они тоже должны вносить свой вклад независимо от своей политической позиции. Майкл Макфол, экс-посол США в РФ

Дипломат полагает, что речь идет о гуманитарной помощи со стороны "всех россиян". Макфол уточнил, что граждан России никто не заставляет приезжать во Французскую Ривьеру, Францию или Эстонию. Он предлагает им альтернативные маршруты для отдыха по Белоруссии. республику дипломат считает "неплохим местом для туризма". Однако в том случае, если россияне хотят поехать в путешествие, по словам Макфола, им следует заниматься "восстановлением Украины".

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт