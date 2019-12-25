Бывший петербургский заключенный хотел отсудить у ФСИН 1,5 млн рублей компенсации за условия содержания

По итогу арестант получил 30 тысяч рублей за моральный вред.

Бывшему заключенному Руслану Ч. удалось отсудить у ФСИН 30 тысяч рублей за "необеспечение истца минимальной площадью личного пространства и отсутствие дверей в санитарном узле", передает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Мужчина подал иск в суд, в котором указал, что в камере было холодно, туалет был без дверцы, также в списке были указаны ржавая раковина и тонкий матрас. Руслана Ч. не устраивало питание, в том числе сухая картошка, отравительный запах рыбы и "мутная жижа" вместо супа. За время нахождения в изоляторе Черемисов похудел на 25 килограмм.

Приморский районный суд удовлетворил иск частично: бывший заключенный требовал 1,5 миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv