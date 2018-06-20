Бывший полицейский из Петербурга подал в суд на ТНТ из-за интимной сцены с пистолетом

Мужчина требует компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Бывший полицейский из Петербурга подал на компанию "ТНТ-Телесеть" в суд. Мужчина требует выплатить ему компенсацию за сцену из сериала "Мертвое озеро", которая "порочит российскую полицию". Об этом пишут "РИА Новости".

Истца возмутил эпизод, в котором главные герои занимаются любовью с использованием табельного пистолета. Мужчина уверен, что эта сцена выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к оружию.

Бывший полицейский требует, чтобы ТНТ выплатил ему 50 тысяч рублей морального вреда. Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы.

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Фото: кадр из сериала "Мертвое озеро"