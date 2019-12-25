Бывший игрок "Фиорентины" заявил, что Кокорин не похож на футболиста

В нынешнем сезоне 30-летний форвард трижды выходил на поле, однако результативными действиями не отметился.

Экс-нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин не похож на футболиста. Такое заявление сделал бывший игрок "Фиорентины", а ныне итальянский футбольный тренер Массимо Орландо.

Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он кажется мне кем угодно, но только не футболистом. Приводит слова Орландо издание Tuttomercatoweb со ссылкой на Radio Toscana

Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в конце января текущего года за 4,5 млн евро. В нынешнем сезоне он трижды выходил на поле, отыграв суммарно менее получаса. За это время результативными действиями 30-летний форвард не отметился.

Сам Массимо в составе "Фиорентины" завоевал Кубок и Суперкубок Италии в 1996 году.

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Фото: ВКонтакте / Александр Кокорин