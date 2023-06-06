Экс-замдиректора центра реабилитации инвалидов из Петербурга осудили на 9 лет

За получение взятки подсудимому также назначен штраф в 7,4 млн рублей.

Бывшему замдиректору научного реабилитационного центра для инвалидов имени Г.А. Альбрехта накануне днем был вынесен приговор. За получение взятки Красногвардейский районный суд приговорил Павла Сорокова к 9-ти годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 7,5 млн рублей, – сообщают в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Согласно версии следствия, подсудимый от лица медучреждения попытался заключить контракт на капремонт помещений с подрядчиком "Руспроектстрой". Позже, как выяснилось, экс-замдиректор передумал и начал угрожать компании расторжением контракта. Решить "проблему" он предложил при помощи денег: директору "Руспроектстроя" всего-то надо было дать взятку в размере 1,5 млн рублей.

Второй "взнос" бывший Павел Сороков получал уже под контролем силовых структур. Признавать вину он отказался.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга