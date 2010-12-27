Бывшего главу администрации муниципального образования Ленобласти посадили за взятку

Он незаконно разбогател почти на 8 млн рублей.

Петр Левин, возглавлявший "Подпорожский муниципальный район" в 47 регионе, осужден по статье "получение взятки", передает Следственный комитет РФ. Вовлеченным в это дело оказался и его помощник Иван Зуев за "посредничество во взяточничестве".

С декабря 2016 по июнь 2017 года Левин требовал от представителя одной коммерческой структуры взятку в 8 млн рублей за подписание документов о выполнении работ по ремонту школы по ранее заключенному госконтракту. В июле 2017 Левин получил взяточные 600 тыс. рублей, а затем потребовал передать ему через Зуева еще 5 млн 200 тыс рублей. Задержали Левина благодаря полученному от той коммерческой структуры муляжу потребованных средств.

Теперь Левин будет отбывать в колонии строгого режима девять лет. Помимо этого, он обязан выплатить штраф размером 10 млн 400 тыс. рублей. Зуев же оштрафован на 35 млн рублей.

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