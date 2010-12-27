Полиция провела обыски у экс-руководителей полигона "Красный Бор"

У бывших руководителей "Красного бора" прошли обыски из-за подозрения в хищении государственных средств.

В Петербурге прошли обыски у руководства полигона “Красный бор”. Фигурантов дела обвиняют в крупном хищении государственный средств. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютеры, документы, а также 1,1 миллиона рублей.

Напомним, что по данному делу Прокуратура города возбудила уголовное дело 16 октября 2017 года. Представители компании присвоили бюджетные средства, которые должны были пойти на ремонтные работы, а также обслуживание полигона. В общей сложности мужчины украли 10 миллионов рублей.

Днем 31 января полиция провела серию из шести обысков у подозреваемых. Таковыми считают инженера “Стройтехники”, бывшего главного инженера и заместителя главного директора предприятия “Бур сервис”.

В настоящее время продолжается расследование. Двое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде. Правоохранительные органы пытаются установить причастность должностных лиц к другим преступный эпизодам.