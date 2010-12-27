Полиция провела обыски у экс-руководителей полигона "Красный Бор"

В Петербурге прошли обыски у руководства полигона “Красный бор”. Фигурантов дела обвиняют в крупном хищении государственный средств. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютеры, документы, а также 1,1 миллиона рублей.
Напомним, что по данному делу Прокуратура города возбудила уголовное дело 16 октября 2017 года. Представители компании присвоили бюджетные средства, которые должны были пойти на ремонтные работы, а также обслуживание полигона. В общей сложности мужчины украли 10 миллионов рублей.
Днем 31 января полиция провела серию из шести обысков у подозреваемых. Таковыми считают инженера “Стройтехники”, бывшего главного инженера и заместителя главного директора предприятия “Бур сервис”.
В настоящее время продолжается расследование. Двое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде. Правоохранительные органы пытаются установить причастность должностных лиц к другим преступный эпизодам.
Напомним, что сегодня мы писали о том, что очередной банк предъявил обвинение руководству "Юлмарта" за невыполнение обязательств.