Быстров пошутил о Карпине после попытки похищения футболиста Мостового
Сегодня, 17:23
Экс-игрок "Зенита" предположил в шутку, что Карпин стоял за похищением Мостового.

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров с иронией прокомментировал попытку похищения футболиста Андрея Мостового. Об этом сообщает "О, Родной Футбол!" на Youtube.

Во время эфира Быстров предположил в шутку, что за происшествием мог стоять тренер московского "Динамо" Валерий Карпин. По его словам, они хотели куш сорвать перед матчем с "Динамо".  

В той же передаче бывший полузащитник и тренер Игорь Шалимов также высказался по поводу инцидента, назвав случившееся "внефутбольной историей, к счастью, закончившейся без серьёзных последствий".

Напомним, что в ночь на 24 октября неизвестные попытались похитить 27-летнего игрока "Зенита" возле его дома на улице Вязовой. Преступники пытались силой затащить спортсмена в автомобиль, но ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун. После нападения подозреваемых удалось быстро установить, и четверо молодых мужчин были задержаны и арестованы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали кредиторов за похищение бизнесмена. 

Фото: Piter.tv

