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Билли Новик исполнит песни Егора Летова в клубе "Космонавт"
Сегодня, 20:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Билли Новик исполнит песни Егора Летова в клубе "Космонавт"

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Концерт состоится 22 февраля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Фронтмен Billy"s Band Билли Новик 22 февраля выступит в клубе "Космонавт" с концертом-посвящением поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову, чье творчество бессмертно.

Основателя и безусловного символа русской панк-музыки Егора Летова не стало в 2008 году. Со дня смерти лидера культовой рок-группы "Гражданская оборона" 19 февраля исполнится 16 лет.

Билли Новик признается: "Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова. Лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!"

Фото: предоставлено организаторами (Клуб Космонавт)

Теги: билли новик, егор летов
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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