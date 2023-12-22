Билли Новик исполнит песни Егора Летова в клубе "Космонавт"

Концерт состоится 22 февраля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Фронтмен Billy"s Band Билли Новик 22 февраля выступит в клубе "Космонавт" с концертом-посвящением поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову, чье творчество бессмертно.

Основателя и безусловного символа русской панк-музыки Егора Летова не стало в 2008 году. Со дня смерти лидера культовой рок-группы "Гражданская оборона" 19 февраля исполнится 16 лет.

Билли Новик признается: "Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова. Лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!"

Фото: предоставлено организаторами (Клуб Космонавт)