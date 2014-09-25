Bild: переговоры Берлина и Москвы о поставках "Спутника V" зашли в тупик

На это повлияли задержки в производстве вакцины, а также эпидемиологическая ситуация в Индии.

Переговоры о поставках в Германию российской вакцины "Спутник V" зашли в тупик. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на источники.

Сообщается, что данная ситуация возникла из-за задержек в производстве и договора с Индией, где в настоящее время обострилась ситуация с COVID-19. По данным источника Bild, Россия не успеет поставить препараты от коронавируса в Германию в первые два месяца лета, как это планировалось осуществить ранее. Затем власти страны рассчитывают получить иное лекарство от других производителей.

Также подчеркивается, что европейский регулятор до сих пор не зарегистрировал российский препарат от COVID-19 "Спутник V", так как он не соответствует определенным требованиям.

Напомним, Германия намеревалась купить 30 миллионов доз "Спутника V". Утверждалось, что лекарство будет куплено летом 2021 года в три этапа, если его в кратчайшие сроки одобрит Европейское агентство лекарственных средств.

Ранее в Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19.

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