Безвиз между РФ и Саудовской Аравией может начать действовать во второй половине года

Антон Алиханов рассказал о планах по внедрению подписанного соглашения в туристическую практику.

Соглашение об отмене визовых документов между Россией и Саудовской Аравией может начать действовать во второй половине 2026 года. Соответствующей информацией с журналистами поделился министр по развитию промышленности и торговли Антон Алиханов, выступая на полях выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".

Оно в декабре было подписано, мы надеемся, что с учетом всех процедур, ратификации, в середине - во второй половине, уж точно оно заработает, - этого года. Антон Алиханов, глава Минпросторга России

напомним, что соглашение о полной взаимной отмене виз для владельцев всех типов паспортов делегаты подписали на Российско-саудовском деловом форуме. От Москвы документы утвердил вице-премьер страны Александр Новак, а иностранных партнеров представил министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Мероприятие состоялось в начале декабря 2025 года.

Фото: pxhere.com