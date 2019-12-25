Ленобласть потратила в 2020 году 2,5 миллиарда рублей на пособия для безработных

Служба занятости населения отметила 30-летие и подвела итоги работы за прошлый год.

28 мая состоялось заседание Координационного комитета содействия занятости населения Ленинградской области, посвященное 30-летию Службы занятости населения региона. Итоги деятельности за всю историю ведомства и за прошлый год подводили глава Комитета Алла Астратова, замдиректора по экономике и финансам Наталья Титова, консультант сектора трудовых отношений и соцпартнёрства Анастасия Губанова, губернатор области Александр Дрозденко и многие другие сотрудники трудового ведомства. Значительную часть участников съезда наградили за многолетнюю и достойную работу.

На заседании были озвучены следующие показатели: на текущий момент число безработных в регионе составляет 7 801 человек, уровень безработицы равен 0,73%, что более чем в три раза ниже январского. Ленинградская область на первом месте среди регионов Северо-Запада по низкому уровню безработицы с показателем в 1%. По рейтингам Министерства труда, уровень безработицы в России равен 2.1%, а в Северо-Западном федеральном округе - 1.7%.

По словам Аллы Астратовой, в 2020 году Служба занятости Ленобласти трудоустроила почти 9 тысяч человек, а объем средств на пособия составил почти 2,5 миллиарда рублей. Для сравнения: только за пять месяцев 2021 года новой работой обзавелись 6,7 тысяч ленинградцев. В базе вакансий биржи труда представлено более 29 тысяч вакансий.

Ранее сообщалось, что жители Ленобласти откликнулись на предложение бесплатно обучиться новым профессиям в рамках проекта "Содействие занятости".

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти