По утверждению Янь, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь рассказала "правду" о COVID-19. Она дала интервью телеканалу Fox News.

Ли-Мэн Янь утверждает, что власти Китая знали о коронавирусе задолго, до пандемии. Девушка рассказала, что она изучала по поручению своего научного руководителя в референтной лаборатории ВОЗ доктора Лео Пуна выборку случаев заболевания, похожих на SARS. Во время работы выяснилось, что один из вирусов может передаваться от человека к человеку.

Однако, власти Китая проигнорировали данные исследования. Также Ли-Мэн Янь заявила, что научный руководитель также скрыл соответствующую информацию.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в маске.

Видео: Youtube/Fox News