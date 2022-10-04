Белый дом заявил о планах объявить в ближайшие дни о новом пакете помощи Украине

Белый дом заявил о планах объявить в ближайшие дни о новом пакете военно помощи Украине. Соответствующей информацией с журналистами американского издания Bloomberg сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил, что в список отправляемых видов вооружений и боеприпасов попадут системы, подобные тем, что ранее поставлялись Вашингтоном киевскому режиму.
Я думаю, что вы услышите о новом пакете помощи в ближайшие дни.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Эксперт ответил на уточняющий вопрос ведущего о конкретных поставках. Джон Кирби отметил, что в списке могут оказаться дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, которые ранее уже поставлялись американской стороной украинским коллегам.
Белый дом: решение о переговорах с РФ должен принять Зеленский, а не Запад.
Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все