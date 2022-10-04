Белый дом заявил о планах объявить в ближайшие дни о новом пакете помощи Украине

Bloomberg спросил у Джона Кирби о возможных новых поставках для ВСУ РСЗО HIMARS.

Белый дом заявил о планах объявить в ближайшие дни о новом пакете военно помощи Украине. Соответствующей информацией с журналистами американского издания Bloomberg сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил, что в список отправляемых видов вооружений и боеприпасов попадут системы, подобные тем, что ранее поставлялись Вашингтоном киевскому режиму.

Я думаю, что вы услышите о новом пакете помощи в ближайшие дни. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт ответил на уточняющий вопрос ведущего о конкретных поставках. Джон Кирби отметил, что в списке могут оказаться дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, которые ранее уже поставлялись американской стороной украинским коллегам.

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Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance