Джон Кирби оценил встречу Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Белый дом заявил, что КНР не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в американской администрации при президенте Джо Байдене сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, занимает ли Пекин нейтральную позицию в отношении украинского кризиса.

Я не думаю, что можно обоснованно считать Китай беспристрастным в каком-либо отношении. Они не осудили это вторжение. Они не прекратили покупать российскую нефть и российские энергоносители. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт полагает, что Украина не представляет угрозы ни для кого, тем более для России. Позиция властей КНР была бы беспристрастной в том случае, если бы председатель Си Цзиньпин был готов разговаривать с президентом Владимиром Зеленским, а также учитывать точку зрения и Киева по проблеме и следовал принципу "ничего об Украине без Украины". В тоже время глава КНР нашел время для совершения официального визита в Москву, но не в Киев.

Белый дом заявил, что Байден хочет сохранять открытыми линии связи с Китаем.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

