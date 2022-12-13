Белый дом: закулисных контактов между США и РФ по поводу атаки Кремля беспилотниками нет

Джон Кирби отреагировал на слова Дмитрия Пескова о причастности США к атаке.

Нкаких закулисных контактов между американцами и российским руководством по поводу попытки атаки украинских беспилотников на Кремль нет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, говорили ли власти США Москве о том, что находят "ложью" утверждения России о том, что к организации нападения на резиденцию главы государства причастна Америка. По словам Кирби, в закулисных переговорах между странами нет никакой необходимости, так как Вашингтон вполне четко дал понять свое отношении к подобным заявлениям, прозвучавшим из уст пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Я не знаю ни о каких конфиденциальных переговорах чиновников США и России на тему этой попытки атаки беспилотниками.... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представитель Белого дома не ответил СМИ на вопрос о том, ожидается ли в ближайшее время беседа лидера Белого дома Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Белый дом не согласен, что конфликт на Украине представляет экзистенциальную угрозу России.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television