Джейк Салливан рассказал о планах обсуждения вопроса с турецким коллегой в Вашингтоне.

Белый дом утверждает, что нет препятствий для решения о расширении НАТО к саммиту альянса. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках брифинга с борта самолета, который вылетал из Вашингтона в Сан-Диего, сделал советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он пояснил, что власти страны полагают, что нет никаких причин для того, чтобы участники Североатлантического военного блока не смогли договориться о приеме в альянс Хельсинки и Стокгольма. Этот вопрос продолжает находиться в сфере внимания и обсуждается с турецкими представителями. В частности, эта тема будет подниматься при беседе Салливана с турецким коллегой в Вашингтоне.

Считаю, что нет причины, не позволяющей обеспечить это к саммиту [НАТО] нынешним летом и для Финляндии, и для Швеции. Джейк Салливан, советник главы Сша по национальной безопасности

Американский чиновник затруднился уточнить прессе, прибыл ли уже его турецкий визави в Вашингтон. С дипломатом официальная встреча запланирована на 14 марта.

В США заявили о получении большого количества данных о разведывательном потенциале КНР.

Фото и видео: YouTube / NTD News