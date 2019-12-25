Белый дом: сохранение войск США в Афганистане означало бы продолжение войны с талибами*

Джен Псаки рассказала о причинах решения Байдена вывести боевые силы из региона.

Белый дом: сохранение войск постоянного контингента США в Афганистане означало бы продолжение войны с талибами* (представители запрещенного в РФ террористического движения). На регулярном брифинге с журналистами официальный представитель администрации президента Джо Байдена заявила о том, что Вашингтон не собирался давать согласие на дальнейшее проведение операции. Она прокомментировала сведения о том, что Пентагон рекомендовал чиновникам не выводить войска из региона полностью.

Был спектр мнений, представленных президенту, его команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, как подтверждается сегодняшними показаниями Конгрессу США. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам чиновницы, Байдену было ясно, что заявления оборонного ведомства не будут долгосрочной рекомендацией по вопросу эскалации и увеличения численности войск на территории Афганистана. Белый дом уверен, что это означало бы войну против "Талибана" (запрещенное в РФ террористическое движение) и установление потенциальных рисков для американских военнослужащих.

И президент просто не был готов принимать такое решение. Он не считал, что это отвечает интересам американского народа, интересам наших войск. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме не стали раскрывать с трибуны излагать детали по представленным Вашингтону рекомендациям по ситуации в Афганистане. Псаки заметила, что президент как главнокомандующий решает, какие действия отвечают национальным интересам страны.

Белый дом продолжает контактировать с членами ОПЕК по снижению цен на нефть.

Фото и видео: Белый дом