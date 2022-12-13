Белый дом признал, что США не знают, какие летательные аппараты они сбили в последние дни

Джон Кирби рассказал, что военные только начали анализировать имеющиеся обломки.

Белый дом признал, что американские власти не знают, какие именно летательные аппараты они сбили в последние дни над территорией страны. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала MSNBC сделал координатор по стратегическим коммуникациями при Совете национальной безопасности администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. Чиновник добавил, что военные и другие специалисты еще не изучили обломки этих иностранных аппаратов.

Что касается последних трех сбитых аппаратов, то мы еще не изучили их обломки. В двух случаях этому мешает погода, последний был сбит над озером Гурон, так что обломки находятся под водой. Мы не исключаем, что это могут быть безобидные коммерческие объекты. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что в конце января 2023 года американские власти зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, которая значительно превышала стандартные параметры для коммерческих и гражданских авиаперевозок. Днем 4 февраля по местному времени Вооруженные силы США сбили это устройство в пределах национального воздушного пространства.

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Фото и видео: YouTube / MSNBC