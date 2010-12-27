Трамп действительно позволил себе назвать Эрдогана дураком.

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану с призывом "не быть дураком". Администрация Вашингтона официально призналось телеканалу MSNBC в том, что бумаги настоящие. Это стало известно из Twittera американского канала.

Напомним, что послание лидер США направил президенту Турции в день начала военной операции в Сирии.Трамп предложил Эрдогану заключить с ним "выгодную сделку".

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Текст документа содержит обещание о том, что Америка сможет разрушить экономику страны, если турецкая сторона не откажется от введения техники и бойцов на сирийскую землю.

Президент США добавил, что ему придется это сделать, если его требование не удовлетворят. Дональд Трамп напомнил, что не один раз трудился над тем, чтобы решить "некоторые проблемы Эрдогана" и сейчас он призывает политика не подводить все мировое сообщество. Глава Америки пообещал предоставить ему значительные уступки, которые Турции ранее никогда не предоставлялись. Речь шла о договоренности с "сирийскими демократическими силами". Их командующий был готов к переговорам.

Письмо заканчивается тем, что Трамп пишет "Не упирайся! Не будь дураком! Перезвоню позже".

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани.

Фото: Pixabay.com, Twitter/MSNBC

Видео: YouTube/

