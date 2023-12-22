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Белый дом перед визитом Путина в Китай утверждает, что фирмы КНР помогают ОПК РФ

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Карин Жан-Пьер оценила сотрудничество между РФ и КНР.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в свете предстоящего рабочего визита российского президента Владимира Путина в Китай выступила с утверждением о том, что компании КНР якобы оказывают поддержку оборонно-промышленному комплексу Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала СМИ предстоящую поездку лидера Кремля в Пекин.

Как вы знаете, мы не комментируем двусторонние отношения. Мы всегда были достаточно последовательны в этом. Но я хочу четко сказать одно. Мы считаем неприемлемым то, что китайские компании помогают Путину вести  конфликт против Украины.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне подчеркнули, что если китайское руководство стремится к хорошим отношениям с Европой и другими мировыми странами, то власти страны не могут продолжать подпитывать крупнейшую на данный момент "угрозу европейской безопасности". Карин Жан-Пьер отметила, что аналогичной позиции придерживаются также члены Евросоюза, партнеры СШа по "Большой семерке" (G7) и НАТО.

Белый дом заявил о работе США над отправкой новой партии оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / Fox Business

Теги: белый дом, владимир путин, карин жан-пьер, китай, опк, рабочая поездка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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