Белый дом: обмен Бута на Грайнер не меняет подхода США к ситуации вокруг Украины

В американской администрации при президенте США Джо Байдене рассказали о том, что обмен российского представителя Виктора Бута на спортсмену Бриттни Грайнер не меняет подхода Вашингтона к ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что взаимодействие с Москвой касалось исключительно вопроса по обмену заключенными.
Это не изменит нашей приверженности помощи украинцам, нашей приверженности обеспечению того, чтобы они могли противодействовать агрессии.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В Белом доме рассказали, что освобождение и возвращение домой американской гражданки является кульминацией необычайно усердной работы со стороны множества представителей правительства США и дипломатов. Белый дом: Эр-Рияд и Абу-Даби не участвовали в переговорах Москвы и Вашингтона по обмену.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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