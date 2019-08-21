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Белый дом: обмен Бута на Грайнер не меняет подхода США к ситуации вокруг Украины

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Карин Жан-Пьер пояснила, что РФ и США взаимодействовали исключительно по одной теме.

В американской администрации при президенте США Джо Байдене рассказали о том, что обмен российского представителя Виктора Бута на спортсмену Бриттни Грайнер не меняет подхода Вашингтона к ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что взаимодействие с Москвой касалось исключительно вопроса по обмену заключенными.

Это не изменит нашей приверженности помощи украинцам, нашей приверженности обеспечению того, чтобы они могли противодействовать агрессии.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме рассказали, что освобождение и возвращение домой американской гражданки является кульминацией необычайно усердной работы со стороны множества представителей правительства США и дипломатов. Белый дом: Эр-Рияд и Абу-Даби не участвовали в переговорах Москвы и Вашингтона по обмену.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television
 

Теги: белый дом, виктор бут, карин жан-пьер, обмен заключенными
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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