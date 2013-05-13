Джон Кирби ответил на слова Сергея Лаврова.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби во вторник 6 июня отказался комментировать по существу журналистам в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне возможность размещения ядерных боевых зарядов на предназначаемых для киевского режима истребителях F-16. Чиновник в очередной раз заверил прессу, что власти США не стремятся к эскалации регионального конфликта. Таким образом спикер ответил на слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова относительно того, что одна из модификация самолета США способна нести на себе ядерное оружие.

Во-первых, я бы сказал министру Лаврову, что если вы так обеспокоены военными возможностями Украины, то вам следует забрать своих солдат и покинуть Украину.. Во-вторых, эти F-16 будут предоставлены в качестве одной из составляющих долгосрочных потребностей Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме полагают, что в вопросе оказания военной поддержки ВСУ действуют оочень открыто и прозрачно. Джон Кирби добавил, что у Вашингтона уйдет какое-то время для того, чтобы доставить на Украину истребители. Сейчас эти отправки находится на этапе обучения украинских пилотов управлению данной техникой.

США заявили, что точно не знают, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance