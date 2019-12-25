Белый дом не считает, что слова Путина говорят об изменении стратегии РФ по Украине

Джон Кирби оценил речь президента РФ на "Валдае" о целях СВО.

Белый дом не считает, что слова российского президента Владимира Путина говорят об изменении стратегии Москвы по Украине. Соответствующее заявление во время брифинга с иностранными журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) американской администрации Джон Кирби. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, считает ли Вашингтон, что слова лидера РФ о целях специальной военной операции говорят о смене этих задач СВО.

Мы не считаем, что стратегические цели Путина изменились. В военном же отношении - да, российские войска сконцентрированы, в основном, в Донбассе и на юге. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник добавил, что в военном плане российские Вооруженные силы действительно сейчас сфокусировали действия в Донбассе и на юге Украины. Ранее глава РФ на пленарном заседании международного дискусионного клуба "Валдай" заметил, что основной целью специальной военной операции является помощь Донбассу, но политик не стал раскрывать конкретные планы Генерального штаба страны.

Фото: YouTube / Defense Flash News

