Белый дом не подтвердил и не опроверг диалог с Дамаском о судьбе журналиста Тайса

Карин Жан-Пьер назвала вопрос "чувствительным".

Американская администрация при президенте Джо Байдене не подтверждает, но и не опровергает сообщения о том,что власти в Вашингтоне возобновили прямой диалог с Дамаском о судьбе американского журналиста Остина Тайса, который предположительно находится на территории Сирии. Соответствующий комментарий журналисты в рамках регулярного брифинга в Белом доме попросили дать официального представителя Карин Жан-Пьер. Чиновница оценила публикацию местного издания The Wall Street Journal, в которой говорится со ссылкой на собственные источники о том, что должностные лица США и Сирии возобновили консультации по теме.

Мы не можем подтвердить проведение каких-либо конкретных встреч в прошлом или в настоящее время... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что встречи и переговоры для обеспечения освобождения незаконно удерживаемых американскихграждан остаются для администрации чрезвычайно важным вопросом. Однако никаких подробностей чиновница привести не смогла, так как назвала ситуацию с Тайсом "чувствительным вопросом".

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television