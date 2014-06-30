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Белый дом не ответил, готов ли Байден назвать Россию "спонсором терроризма"

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Карин Жан-Пьер рассказала, что в США изучают призывы Конгресса о том, чтобы дать России подобный статус.

Белый дом не ответил, готов ли американский президент Джо Байден назвать Россию "спонсором терроризма". Такой комментарий местной прессе дала официальный представитель администрации США в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. По данным Карин Жан-Пьер, сейчас власти страны только присматриваются к призывам законодателей дать Москве данный статус. В Белом доме не стали отвечать на дополнительный вопрос о том, поддерживает ли данную инициативу сам лидер США.

Здесь требуется решение госдепа о соответствующем определении по специальным критериям. Мы присматриваемся к этому на протяжении времени вместе с рядом других предложений.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявлял СМИ, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия признания Америкой России как "спонсора терроризма".  Данный ход МИД РФ считает пропагандистским.

Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом о рецессии в США.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, карин жан-пьер, спонсоры терроризма
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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