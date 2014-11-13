Белый дом исходит из того, что встреча лидеров США и КНР в ноябре состоится

Карин Жан-Пьер рассказала о встрече в Сан-Франциско.

Американская администрация исходит из того, что личная встреча китайского председателя Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября состоится. Соответствующее заявление официальный представитель местной администрации Карин Жан-Пьер сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновница отказала прессе в том, чтобы сообщить какие-либо подробности мероприятия. В том числе она не назвала конкретные темы для обсуждения, которые поднимут политики.

Она состоится в Сан-Франциско. Это будет конструктивная встреча. Президент с нетерпением ждет ее. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По словам представителя Белого дома, позиция Вашингтона в отношении Пекина не изменилась. Речь идет об острой конкуренции между странами, которая также подразумевает интенсивную дипломатию между США и КНР.

Белый дом отверг требования республиканцев, касающиеся помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television