Белый дом: губернаторы Флориды и Техаса ставят политику выше здоровья людей

Джен Псаки оценила недавние постановления глав американских регионов.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что губернаторы Флориды и Техаса ставят политику выше здоровья людей. Такую позицию чиновница высказала на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Она оценила действия Грэга Эбботта (глава штата Техас) и его коллеги из Флориды Рона Десантиса.

Указ Эбботта о запрете обязательной вакцинации и заявление Десантиса подходят под знакомый сценарий, когда политика ставится выше общественного здравоохранения. Мы продолжим работу по вакцинации наибольшего числа людей, чтобы выбраться из пандемии. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме напомнили журналистам о том, что во Флориде из-за распространения ковида погибло 56 тысяч человек, а в Техасе - 68 тысяч человек. С 11 октября Эбботт издал указ, который запрещает любой организации требовать обязательной вакцинации в отношении сотрудников или клиентов. Десантис 12 октября выступил с инициативой законопроекта, по которому работодатели не смогут увольнять работников, если те откажутся пройти вакцинацию.

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Фото: Белый дом