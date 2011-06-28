Белый дом: США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации на севере Сирии

Джон Кирби рассказал об угрозах, которые остаются в регионе.

В Белом доме рассказали о том, что власти США признают право Турции на самооборону и отражении террористических атак, но при этом хотят деэскалации на севере Сирии и Ираке.Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник заметил, что страна не хочет, чтобы Анкара проводила какие-либо операции на Ближнем Востоке, которые могли бы создать угрозу для мирного населения и американских Вооруженных сил, размещенных в регионе.

Турция продолжает становиться жертвой террористических атак... имеет право защищать себя и своих граждан от нападений. В отношении них были совершены атаки, но мы не хотим видеть действия, которые потенциально приведут к еще большему числу жертв. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник добавил, что никакие операции в регионе не должны также мешать или сокращать усилия американской стороны по борьбе с членами ИГ (запрещенная на территории России террористическая организация).

США заявили, что продолжат поставлять оружие на Тайвань.

Фото и видео: YouTube / CBS News