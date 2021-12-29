Белый дом: США никогда не пойдут на нормализацию отношений с Сирией, возглавляемой Асадом

Бретт Макгурк оценил американскую политику по Сирии.

Белый дом: США никогда не пойдут на нормализацию отношений с Сирией, возглавляемой президентом Башаром Асадом. Такое заявление в рамках виртуального семинара в Фонде Карнеги сделал координатор Совета по национальной безопасности Ближнего Востока и Африки в Белом доме Бретт Макгурк. Специалист уточнил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на гуманитарном вопросе в Дамаске, а также борьбе с террористической деятельностью и режиме прекращения огня.

Мы не поддерживаем нормализацию отношений с режимом Асада. Мы никогда не пойдем на нормализацию отношений с режимом Асада. Мы были предельно ясны в этом вопросе за закрытыми дверями, и выступая публично. Бретт Макгурк, американский чиновник

США стремятся сохранить перемирие в сирийском регионе и не допустить возвращения гражданской войны. Макгурк заметил, что сейчас в стране уровень насилия достиг рекордно низких показателей, но эта характеристика все еще может "взлететь". Эксперт уверен, что эра крупных военных наступлений в Сирии завершилась.

Полянский: Россия продолжит поиск и ликвидацию террористов в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment