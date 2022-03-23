Джейк Салливан оценил роль РФ в СВПД.

Белый дом: США не пойдут на сделку с Ираном, если та не перекроет путь к ядерному оружию. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в американской администрации при президенте Джо Байдене сделал помощник лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что Вашингтон не восстановит соглашение с Тегераном в том случае, если Иран не намерен закрывать для себя путь к созданию атомных вооружений. Чиновник оставил без внимания вопрос корреспондентов о том, может ли такая договоренность быть достигнута без участия Москвы в переговорах.

Если есть ядерная сделка с Ираном, отвечающая стандартам, которые заключаются в том, чтобы проверяемым образом блокировать путь Ирану к ядерному оружию, загнать данную программу назад "в коробку". Джейк Салливан, представитель США

Салливан напомнил прессе о том, что Дональд Трамп покинул сделку в 2018 году. Сейчас США готовы на сделку, поскольку полагают, что это решение отвечает интересам национальной безопасности. В Белом доме согласились с утверждением, что Россия сыграла ключевую роль при выработке постоянной пятеркой СБ ООН и ФРГ несколько лет назад Совместного всеобъемлющего плана действий.

В Белом доме анонсировали новый пакет санкций против России.

Фото и видео: The White House