Белый дом: Россия может в любой момент атаковать Украину

Джен Псаки прокомментировала сведения от Госдепа об учениях РФ и Белоруссии.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину. Такое заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Она оценила слова сотрудника Госдепартамента о том, что прибывающие на территорию Белоруссии войска Минобороны РФ могут напасть на соседнюю страну. В Москве ранее напомнили о том, что армия находится в республике ради проведения военных учений.

Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства заметил, что США обладают сведениями о планируемом вторжении Москвы на Украину. В частности, обеспокоенность Вашингтона вызвана перемещением боевых сил в Белоруссии, которое происходит под предлогом совместных маневров. Администрация не исключает того, что РФ решит напасть на Киев с северной стороны.

В Белом доме назвали сроки "вторжения" России на Украину.

Фото и видео: Белый дом

