Бельгия: потолок цен на газ из РФ не поможет в борьбе с энергокризисом

Тинне Ван дер Стратен назвала цели экстренного заседания в Брюсселе.

В Бельгии заявили, что потолок цен на газ из РФ не поможет в борьбе с региональным энергетическим кризисом. Соответствующее заявление во время своего прибытия на экстренное заседание министров по энергетике стран-участниц Евросоюза в Брюсселе сделала Тинне Ван дер Стратен. Она прокомментировала местным журналистам установление закупочной стоимости на российский природный газ.

Потолок цен на российский газ - это скорее санкция, а не реальная мера по регулированию стоимости, в счетах от этого не уменьшатся. Мы здесь собрались для поиска конкретных мер по контролю за ценами. Тинне Ван дер Стратен, глава Минэнерго Бельгии

Ранее Польша выступила против мер по сокращению использования энергии на уровне всего ЕС.

Фото и видео: European Commission