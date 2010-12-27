Александр Беглов встретился с финалистами конкурса "Лидеры России"

Градоначальник поздравил местных жителей с прохождением в заключительный этап соревнования.

Временный губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с финалистами городского конкурса "Лидеры России". Чиновник пожелал конкурсантам удачи и выразил надежду, что молодежи можно будет доверить будущее Северной столицы.

Напомним, что мероприятие проводится по указу президента России Владимира Путина. Организатором выступает автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей". В 2019 году в конкурсе Петербург представляют 27 делегатов. Это около десяти процентов от общего числа финалистов.

Руководитель Смольного добавил, что гордится участниками и выразил уверенность, что среди победителей будет немало петербуржцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура: СМИ имеют полное право называть Беглова действующим губернатором.

Фото: Piter.tv