Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства на сцене БКЗ "Октябрьский"

Во время выступления он напомним им историю и подытожил, что все жители города едины.

Губернатор Петербурга Александр Беглов присоединился к празднованию Дня народного единства во время концерта в БКЗ "Октябрьский". Там он выступил с праздничной речью. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Петербурга.

Во время выступления градоначальник заявил, что этот праздничный день все жители страны вспоминают о подвиге народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Также он отметил, что именно единство и сплоченность помогли одержать победу в Великой Отечественной войне. Поэтому он выразил глубокое уважение к блокадникам и ветеранам войны.

Беглов рассказал, что на данный момент в Петербурге проживает свыше 150 национальностей, но, по словам губернатора, все являются в первую очередь петербуржцами или ленинградцами.

Ранее мы уже сообщали, что Александр Беглов поздравил горожан с праздником на своей странице в "ВКонтакте".

Фото: администрация Петербурга