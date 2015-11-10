Беглов поздравил Ленфильм со 112-летием и назвал его символом Петербурга

В Северной столице легендарная киностудия Ленфильм отмечает 112 лет с момента основания. Губернатор города Александр Беглов напомнил, что 5 марта 1914 года в Петербурге начал работу военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, который впоследствии стал основой для будущей киностудии.
Глава города охарактеризовал Ленфильм как национальное достояние и один из узнаваемых символов Петербурга. За более чем вековую историю на студии создали свыше полутора тысяч кинокартин. Среди наиболее известных работ значатся "Чапаев", "Человек-амфибия", "Белое солнце пустыни", а также культовый сериал о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
В настоящий момент Ленфильм вступает в новую фазу развития. Недавно студия перешла в собственность города. По мнению губернатора, теперь она может стать главной всероссийской площадкой для создания исторического и патриотического кино, а также ведущим центром современного кинематографа. Беглов пожелал коллективу студии творческого вдохновения, успешных проектов и ярких премьер в будущем.
Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"
