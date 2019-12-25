В связи со сложной эпидемической ситуацией все праздничные мероприятия в этом году пройдут в формате онлайн.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что власти Петербурга возложили цветы к Медному всаднику в честь Дня города. Об этом сообщает городская администрация.

Известно, что помимо градоначальника Северной столицы Александра Беглова и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко, в мероприятии приняли участие депутаты города.

Напомним, что в полдень по-традиции в Петропавловской крепости произведут выстрел из пушки. Однако все основные мероприятия перенесены в режим онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж представит выставку работ китайского художника на тему пандемии.

Фото:gov.spb.ru