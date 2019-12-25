В среду, 27 мая, стало известно о том, что власти Петербурга возложили цветы к Медному всаднику в честь Дня города. Об этом сообщает городская администрация.
Известно, что помимо градоначальника Северной столицы Александра Беглова и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко, в мероприятии приняли участие депутаты города.
Напомним, что в полдень по-традиции в Петропавловской крепости произведут выстрел из пушки. Однако все основные мероприятия перенесены в режим онлайн.
Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж представит выставку работ китайского художника на тему пандемии.
Фото:gov.spb.ru
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