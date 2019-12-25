Baza: в Омске 15-летняя девочка планировала взорвать школу

Об этом правоохранители узнали, когда начали мониторить соцсети на предмет запрещенной информации после нападения на вуз в Перми.

15-летняя школьница в Омске планировала взорвать школу, в которой училась. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Впервые девочка задумалась о взрыве в мае текущего года. Этой мыслью она поделилась со своим другом, и он ее поддержал. Школьники позже изготовили два взрывных устройства, однако при испытании они не сдетонировали. После этого подростки решили отложить задуманное.

"База" отмечает, что правоохранители вышли на школьницу только в тот момент, когда начали мониторить социальные сети на предмет запрещенной информации или агитации к совершению преступлений после вооруженного нападения на пермский вуз. В какой-то момент они наткнулись на манифест девочки, датированный 25 мая.

Позже в доме подростка были проведены обыски. Также полицейские осмотрели место, где школьники проводили испытания своих "самоделок". В отношении девочки было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к массовому убийству, а ее друг сумел избежать ответственности в силу возраста. Также выяснилось, что у девятиклассницы диагностировано психическое заболевание.

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 43 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ДПС, которые в момент происшествия находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в жилом доме в Новосибирске обнаружили подпольную оружейную мастерскую.

Фото: пресс-служба МВД России