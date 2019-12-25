Басурин из ДНР сравнил Мариуполь с концлагерем

Пресс-секретарь НМ ДНР рассказал о том, что ВСУ не дают мирному населению ути через гуманитарные коридоры.

В Донецкой народной республике сравнили Мариуполь с концлагерем. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Специалист рассказал зрителям о том, что в украинском населенном пункте фиксируется большая проблема с питьевой водой и продовольствием, электричеством. При этом гуманитарная ситуация все еще ухудшается. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины пытаются превратить город в концлагерь, так как запрещают мирному населению его покидать.

В Мариуполе большая проблема…люди - заложники. Они как в концлагере находятся, наверное, другого слова сейчас не подберешь. А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем. Эдуард Басурин, пресс-секретарь Народной милиции ДНР

Гость эфира сообщил журналистам о том, что боевики из местного националистического батальона "Азов" (террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) и движения "Правый сектор" (террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) не дают гражданам выходить из региона по созданным Россией гуманитарным коридорам.\

Басурин: в Волновахе заканчивается операция по зачистке города.

Фото и видео: YouTube / Россия-24